Мальцева (Сажина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Сажина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сажин Илья Петрович

Мать: Сажина Анна Андреевна

Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
05.11.1872 ст.

Муж: Мальцев Яков Макарович

Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.

Дочь: Мальцева Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Мальцев Яков Макарович

Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мальцев Яков Макарович

Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Сладково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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