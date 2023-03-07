Мальцева (Сажина) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Сажин Илья Петрович
Мать: Сажина Анна Андреевна
Бракосочетание
05.11.1872 ст.
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.
Дочь: Мальцева Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Мальцев Яков Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Яков Макарович
Смерть
Неизвестно