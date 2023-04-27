de Hainaut (de Holland) Jeanne
Место рожденияLe Quesnoy, Hauts-de-France France
Дата рожденияОколо 1309
Дата смерти1374
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1309
Отец: William
Бракосочетание
1324
Муж: von Jülich Willem VI
Рождение ребёнка
Около 1331
Сын: van Gulik Gerhard
Отец ребёнка: von Jülich Willem VI
Рождение ребёнка
Около 1335
Дочь: von Jülich (van Gulik) Philippa
Отец ребёнка: von Jülich Willem VI
Смерть
1374