de Hainaut (de Holland) Jeanne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Hainaut (de Holland) Jeanne

Место рождения

Le Quesnoy, Hauts-de-France France

Дата рождения

Около 1309

Дата смерти

1374

Пол

Женский

Отец

1286 г.р.

Мать

Около 1289 г.р.

Муж

1299 г.р.

Дети

Около 1331 г.р.
Около 1335 г.р.

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СФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1309

Отец: William

Мать: de Valois (de Valois) Jeanne

Бракосочетание
1324

Муж: von Jülich Willem VI

Рождение ребёнка
Около 1331

Сын: van Gulik Gerhard

Отец ребёнка: von Jülich Willem VI

Рождение ребёнка
Около 1335

Дочь: von Jülich (van Gulik) Philippa

Отец ребёнка: von Jülich Willem VI

Смерть
1374

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