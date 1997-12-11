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Зайко (Морозова) Ирина Викторовна
Зайко (Морозова) Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1951
Пол
Женский
Отец
Морозов Виктор Александрович
1921 г.р.
Мать
Морозова (Чистякова) Клавдия Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец:
Морозов Виктор Александрович
Мать:
Морозова Клавдия Ивановна
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