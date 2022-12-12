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Сальникова Марфа Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1863 ст.

Сын: Сальников Василий Козьмин

Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Дочь: Сальникова Пелагея Козьмина

Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.

Дочь: Сальникова Анна Козьмина

Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Козьма Архипович

Смерть
1868
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
солдатка
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