Сальникова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1863 ст.
Сын: Сальников Василий Козьмин
Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.
Дочь: Сальникова Пелагея Козьмина
Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.
Дочь: Сальникова Анна Козьмина
Отец ребёнка: Сальников Козьма Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868
солдатка