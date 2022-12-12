Кожихина Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1967
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смена фамилии
20.10.1978