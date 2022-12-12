Кожихина Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожихина Марина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1967

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смена фамилии
20.10.1978
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