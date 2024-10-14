Давыдов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1868 ст.
Дочь: Давыдова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова (Мынова) Дарья Фроловна
Бракосочетание
14.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Мать ребёнка: Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно