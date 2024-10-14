Давыдов Василий Федорович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Василий Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Давыдов Федор Давыдович

Мать: Давыдова (Шелопаева) Ирина Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Мынова) Дарья Фроловна

Рождение ребёнка
12.05.1868 ст.

Дочь: Давыдова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова (Мынова) Дарья Фроловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1872 ст.

Жена: Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Сын: Давыдов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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