Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1855 ст.
Дочь: Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Приемный Леонид Степанович
Бракосочетание
14.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Василий Федорович
Смерть
1892
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд