Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна

Давыдова (Еланина) Федосья Зиновьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Еланин Зиновий Андреевич

Мать: Еланина (Фролова) Сиклитинья Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приемный Леонид Степанович

Рождение ребёнка
?.07.1855 ст.

Дочь: Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Приемный Леонид Степанович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1872 ст.

Муж: Давыдов Василий Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Сын: Давыдов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1892
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.