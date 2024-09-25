Бокарева (Королева) Ирина Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бокарева (Королева) Ирина Сергеевна

Место рождения

Авило-Федоровка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Сергей Павлович

Мать: не указана

Авило-Федоровка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Игнат Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серенко (Бокарева) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокарева Клавдия Игнатьевна

Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
работала на ЖД. По словам моей мамы жила в Конотопе Сумской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокарева Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Бокарева) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович

Алексеевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Родилась в 1929 или 1930
Смерть
Неизвестно

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