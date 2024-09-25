Бокарева (Королева) Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Сергей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серенко (Бокарева) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокарева Клавдия Игнатьевна
Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович
работала на ЖД. По словам моей мамы жила в Конотопе Сумской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокарева Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Бокарева) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Бокарев Игнат Данилович
Родилась в 1929 или 1930
Смерть
Неизвестно