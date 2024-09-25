Королев Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокарева (Королева) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Авило-Федоровка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно