Королев Сергей Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокарева (Королева) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Авило-Федоровка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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