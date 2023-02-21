Graham (Antoni) Lena Lydia
Место рожденияHouston, Texas, USA
Дата рождения25.02.1885
Дата смерти23.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1885
Отец: Antoni Lorenzo
Мать: Antoni Amelia
Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
17.04.1905
Отец ребёнка: Graham Tom Arthur
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Graham Tom Arthur
Смерть
23.06.1960