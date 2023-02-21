Graham (Antoni) Lena Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Graham (Antoni) Lena Lydia

Место рождения

Houston, Texas, USA

Дата рождения

25.02.1885

Дата смерти

23.06.1960

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1885

Отец: Antoni Lorenzo

Мать: Antoni Amelia

Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Graham Lawrence Mejvin

Отец ребёнка: Graham Tom Arthur

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Graham Tom Arthur

Смерть
23.06.1960
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