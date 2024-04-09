Туманов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Неизвестна ?

Вторая жена или сожительница неизвестна, но по воспоминаниям сына она его воспитывала пока по неосторожности не зарезала своего мужа(сожителя). Алексея довезти до больницы не успели и он умер. А ее ар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Туманов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Анна ???

Смерть
Неизвестно

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