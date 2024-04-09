Туманов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Жена Неизвестна ?
Вторая жена или сожительница неизвестна, но по воспоминаниям сына она его воспитывала пока по неосторожности не зарезала своего мужа(сожителя). Алексея довезти до больницы не успели и он умер. А ее ар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Туманов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Анна ???
Смерть
Неизвестно