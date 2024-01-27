Slivkoff (Фролова Froloff) Nadezda Merstiavna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Фролова Froloff) Nadezda Merstiavna

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Masha Ivan William

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory

Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Slivkoff John Ivanovitich

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory

Kars, Rostovskaya Oblast\', Russia, Soviet Union
Смерть
Неизвестно
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