Slivkoff (Фролова Froloff) Nadezda Merstiavna
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1882
Сын: Сливков Slivkoff Петр Peter Иванович Ivan
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Masha Ivan William
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Васильевич William Gregory
Рождение ребёнка
10.06.1891
Kars, Rostovskaya Oblast\', Russia, Soviet Union
Смерть
Неизвестно