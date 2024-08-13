Власова (Савельева) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1868
Рождение ребёнка
08.12.1868
Дочь: Власова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
16.06.1870
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
07.01.1872
Дочь: Власова Домника Прокопьевна
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
06.04.1874
Сын: Власов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
06.01.1879
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
24.07.1883
Дочь: Власова Алимпиада Прокопьевна
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович