Власова (Савельева) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Савельева) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1868

Муж: Власов Прокопий Данилович

Рождение ребёнка
08.12.1868

Дочь: Власова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1870

Сын: Власов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1872

Дочь: Власова Домника Прокопьевна

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1874

Сын: Власов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Власов Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1879

Сын: Власов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1883

Дочь: Власова Алимпиада Прокопьевна

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

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