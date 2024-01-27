Бурнашева Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Бурнашев Михаил Мартынович
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/205 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 205
Смерть
Неизвестно