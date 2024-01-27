Бурнашева Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашева Мавра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашев Михаил Мартынович

Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Бурнашев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Бурнашев Михаил Мартынович

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/205 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 205
Смерть
Неизвестно

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