Бурнашев Михаил Мартынович
Место рождения
Дата рождения15.05.1863 ст.
Дата смерти12.03.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1863 ст.
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248746454&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1206 Изображение №: 12
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Бурнашев Александр Михайлович
https://ok.ru/group/59803802992830/topic/154737040450494
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Москвитина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Бурнашева Мавра Алексеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/205 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 205
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашевский Петр Михайлович
Смерть
12.03.1909 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/6d844a76-2c2e-4615-8722-e2d094080eba/100 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №30, стр. 100