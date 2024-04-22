Бурнашев Михаил Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашев Михаил Мартынович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.05.1863 ст.

Дата смерти

12.03.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1863 ст.

Отец: Бурнашев Мартын Павлович

Мать: Бурнашева Евдокия Иосифовна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248746454&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1206 Изображение №: 12
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Бурнашев Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/59803802992830/topic/154737040450494
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Москвитина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Бурнашев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Бурнашева Мавра Алексеевна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d2141484-9185-45c8-8b78-39c2d5d258fa/205 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №16, стр. 205
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнашева Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашевский Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
12.03.1909 ст.
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6d844a76-2c2e-4615-8722-e2d094080eba/100 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №30, стр. 100
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