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Кузнецов Алексей Петрович

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кузнецов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кузнецов Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузнецов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Марфа Ивановна

Смерть
1784
Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
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