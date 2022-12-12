Кузнецов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кузнецов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кузнецов Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Марфа Ивановна
Смерть
1784