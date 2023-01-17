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Кузнецов Семен Алексеевич

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кузнецов Алексей Петрович

Мать: Кузнецова Марфа Ивановна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузнецов Иван Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кузнецов Семен Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кузнецов Никифор Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Настасья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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