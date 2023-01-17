Кузнецов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кузнецов Никифор Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно