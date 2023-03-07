Кузнецова Настасья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Настасья Ефимовна

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Место рождения

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнильцы, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузнецов Иван Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кузнецов Семен Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кузнецов Никифор Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семен Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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