Кузнецова Настасья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кузнецов Никифор Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно