Аршинов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1866 ст.
Дата смерти10.03.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1866 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76M-G?i=17&cc=3511744
Крещение
30.07.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
17.11.1887 ст.
Сын: Аршинов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Аршинова Пелагея Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1895 ст.
Причина смерти: повесился | не исповедывался и св. тайне не причащался | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY58?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.03.1895 ст.
на отведенном кладбище по отношению Г.Пристава 1ст Сумского уезда от 15 марта 1895 года за №717