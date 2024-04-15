Аршинов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршинов Михаил Васильевич

Аршинов Михаил Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.07.1866 ст.

Дата смерти

10.03.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1866 ст.

Отец: Аршинов Василий Александрович

Мать: Аршинова Варвара Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76M-G?i=17&cc=3511744
Крещение
30.07.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Жена: Аршинова Пелагея Дмитриевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
17.11.1887 ст.

Сын: Аршинов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Аршинова Пелагея Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.03.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: повесился | не исповедывался и св. тайне не причащался | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY58?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.03.1895 ст.
на отведенном кладбище по отношению Г.Пристава 1ст Сумского уезда от 15 марта 1895 года за №717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close