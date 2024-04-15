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Аршинов Григорий Михайлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.11.1887 ст.

Дата смерти

07.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1887 ст.

Отец: Аршинов Михаил Васильевич

Мать: Аршинова Пелагея Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Крещение
18.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
крестный отец: ... Антонович Пархоменко (имя неразборчиво) | крестная мать: Наталья Александровна (фамилия неразборчиво) | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.12.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF63?i=133&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.12.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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