Аршинов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1887 ст.
Дата смерти07.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1887 ст.
Крещение
18.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
крестный отец: ... Антонович Пархоменко (имя неразборчиво) | крестная мать: Наталья Александровна (фамилия неразборчиво) | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.12.1906 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF63?i=133&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.12.1906 ст.
на кладбище д. Кровной