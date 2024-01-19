Смирнова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Смирнова) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвастунова (Смирнова) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Соколова (Смирнова) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Смерть
Неизвестно