Смирнова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Смирнова) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвастунова (Смирнова) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Соколова (Смирнова) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Смерть
Неизвестно

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