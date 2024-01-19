Смирнов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Смирнова) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвастунова (Смирнова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Федорович

Мать ребёнка: Смирнова ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Соколова (Смирнова) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова ?

Смерть
Неизвестно

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