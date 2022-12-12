Черкасов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1986

Дочь: Федотова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Черкасова Наталья Владимировна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Наталья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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