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Воронков Григорий Михайлович

Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Воронков Михаил Мартинович

Мать: Воронкова Лукерья Андреевна

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Воронков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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