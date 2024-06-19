Воронков Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Воронков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно