Пичуев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичуев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1959

Сын: Пичуев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Пичуев Игорь Константинович

Мать ребёнка: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна

Смерть
2014

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