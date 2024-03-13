Пичуев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1959
Сын: Пичуев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Пичуев Игорь Константинович
Мать ребёнка: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна
Смерть
2014