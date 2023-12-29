Давыдов Евдоким Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Евдоким Иудов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Пахомова) Анна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1867

Дочь: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Мать ребёнка: Давыдова (Пахомова) Анна Яковлева

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