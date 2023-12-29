Давыдов Евдоким Иудов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова (Пахомова) Анна Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1867
Дочь: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Мать ребёнка: Давыдова (Пахомова) Анна Яковлева