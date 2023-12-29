Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1867
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1884
Муж: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
23.10.1885
Сын: Макаров Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Макаров Григорий Федорович
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
21.06.1894
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров
Рождение ребёнка
21.06.1894
Сын: Макаров Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров