Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1867

Отец: Давыдов Евдоким Иудов

Мать: Давыдова (Пахомова) Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1884

Муж: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Макаров Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
1889

Сын: Макаров Григорий Федорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Макаров Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Макаров Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Петров

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