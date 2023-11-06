Солотенкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1938
Дочь: Слатенкова Инна Ивановна
Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Слатенкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слатенков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно