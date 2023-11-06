Солотенкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1938

Дочь: Слатенкова Инна Ивановна

Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Слатенкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слатенков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Солотенков Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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