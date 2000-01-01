Позднякова (Кулакова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднякова (Кулакова) Анна Степановна

Позднякова (Кулакова) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884

Отец: Кулаков Степан Дмитриевич

Мать: Кулакова Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
08.01.1900

Сын: Поздняков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: Кукаева Прасковья Ефремовна

Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович

Рождение ребёнка
24.02.1905

Дочь: Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Поздняков Фёдор Ефремович

Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close