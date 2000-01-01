Позднякова (Кулакова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884
Рождение ребёнка
08.01.1900
Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: Кукаева Прасковья Ефремовна
Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
24.02.1905
Дочь: Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Поздняков Фёдор Ефремович
Отец ребёнка: Поздняков Ефрем Романович
Смерть
Неизвестно