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Зызыкин Александр Леонидович

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Место рождения

Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1958

Дата смерти

07.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: Зызыкин Леонид Сергеевич

Мать: Зызыкина Вера Федоровна

Деревенька, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1981

Сын: Зызыкин Денис Александрович

Мать ребёнка: Зызыкина Любовь Юрьевна

Стрелиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Елена Александровна

Мать ребёнка: Зызыкина Любовь Юрьевна

Стрелиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зызыкина Любовь Юрьевна

Смерть
07.01.2013
Стрелиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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