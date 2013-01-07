Зызыкин Александр Леонидович
Место рождения
Дата рождения01.01.1958
Дата смерти07.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: Зызыкин Леонид Сергеевич
Мать: Зызыкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1981
Сын: Зызыкин Денис Александрович
Мать ребёнка: Зызыкина Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Елена Александровна
Мать ребёнка: Зызыкина Любовь Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зызыкина Любовь Юрьевна
Смерть
07.01.2013