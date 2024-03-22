Зайцева (Зызыкина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Никита Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно