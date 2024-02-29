Филиппова (Храмкова) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1951
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951
Отец: Храмков Виктор Андреевич
Мать: Храмкова Майя Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Евгений Николаевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Филиппов Евгений Николаевич