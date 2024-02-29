Филиппова (Храмкова) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Храмкова) Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951

Отец: Храмков Виктор Андреевич

Мать: Храмкова Майя Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Евгений Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Филиппов Евгений Николаевич

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