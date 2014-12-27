Ермошина Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти27.12.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1952
Дочь: Евтишина (Ермошина) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Ермошин Сергей
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Полякова (Ермошина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ермошин Сергей
Рождение ребёнка
19.02.1956
Дочь: Родина (Ермошина) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Ермошин Сергей
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ермошин Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Ермошин Сергей
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.12.2014