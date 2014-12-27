Ермошина Раиса Петровна 15.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермошина Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

27.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1952

Дочь: Евтишина (Ермошина) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Ермошин Сергей

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Полякова (Ермошина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ермошин Сергей

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1956

Дочь: Родина (Ермошина) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Ермошин Сергей

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Ермошин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Ермошин Сергей

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.12.2014

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