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Попович Федот Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1855

Дата смерти

06.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Попович Иван Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Попович Власий Федотович

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Попович Никифор Федотович

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: (Попович) Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1885

Сын: Попович Самуил Федотович

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1888

Дочь: (Попович) Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1890

Дочь: (Попович) Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Рождение ребёнка
30.05.1893

Дочь: (Попович) Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: Попович Марина Павловна

Смерть
06.09.1893

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