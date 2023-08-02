Попович Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти06.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Попович Иван Евстафьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1875
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1879
Сын: Попович Никифор Федотович
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: (Попович) Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1885
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1888
Дочь: (Попович) Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1890
Дочь: (Попович) Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Рождение ребёнка
30.05.1893
Дочь: (Попович) Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Попович Марина Павловна
Смерть
06.09.1893