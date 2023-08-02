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Попович Марина Павловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Попович Власий Федотович

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Попович Никифор Федотович

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: (Попович) Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1885

Сын: Попович Самуил Федотович

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1888

Дочь: (Попович) Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1890

Дочь: (Попович) Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1893

Дочь: (Попович) Феодосия Федотовна

Отец ребёнка: Попович Федот Иванович

Смерть
Неизвестно

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