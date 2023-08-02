Попович Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1875
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1879
Сын: Попович Никифор Федотович
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: (Попович) Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1885
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1888
Дочь: (Попович) Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1890
Дочь: (Попович) Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1893
Дочь: (Попович) Феодосия Федотовна
Отец ребёнка: Попович Федот Иванович
Смерть
Неизвестно