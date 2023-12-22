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Баннов Исай (средний) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

19.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Баннов Иван

Мать: Баннова Варвара Артемовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Баннов Василий Исаевич

Мать ребёнка: Баннова Прасковья Фоминична

Романовский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
25.06.1942
вернулся 28.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Прасковья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15466048/ http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19709-vyp-15-1916#mode/inspect/page/25/zoom/7
Смерть
19.03.1969
Романовский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
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