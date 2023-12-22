Баннов Исай (средний) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти19.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Баннов Иван
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Баннова Прасковья Фоминична
Военная служба
25.06.1942
вернулся 28.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15466048/ http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19709-vyp-15-1916#mode/inspect/page/25/zoom/7
Смерть
19.03.1969