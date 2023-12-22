Баннов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннов Иван

Баннов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Баннов Дорофей Иванович

Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Баннов Исай (средний) Иванович

Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Баннов Исай (младший) Иванович

Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна

Возможно 1909
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close