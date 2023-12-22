Баннов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Баннов Исай (средний) Иванович
Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Баннов Исай (младший) Иванович
Мать ребёнка: Баннова Варвара Артемовна
Возможно 1909
Смерть
Неизвестно