Прокопьева Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Ксения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Потап Афонсьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Прокопьева) Акилина Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Прокопьева) Феодора Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Прокопьева) Устинья Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прокопьев Захар Потапович

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: (Прокопьева) Матрона Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: (Прокопьева) Ксения Потаповна

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.01.1916

Сын: Прокопьев Игнатий Потапович

Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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