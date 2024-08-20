Прокопьева Ксения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Прокопьева) Акилина Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Прокопьева) Феодора Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Прокопьева) Устинья Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Прокопьев Захар Потапович
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: (Прокопьева) Матрона Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: (Прокопьева) Ксения Потаповна
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Рождение ребёнка
22.01.1916
Сын: Прокопьев Игнатий Потапович
Отец ребёнка: Прокопьев Потап Афонсьевич
Смерть
Неизвестно