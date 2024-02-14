Хафизова (Салахова) Фарика Жамалетдиновна
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салахов Жамалетдин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хафизов ?
Рождение ребёнка
18.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хафизов ?
Смерть
Неизвестно