Хафизова (Салахова) Фарика Жамалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова (Салахова) Фарика Жамалетдиновна

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салахов Жамалетдин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов ?

Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов ?

Смерть
Неизвестно

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