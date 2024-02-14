Салахов Жамалетдин
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахов Мансур Жамалетдинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова (Салахова) Фарика Жамалетдиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1962