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Салахов Жамалетдин

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахов Мансур Жамалетдинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова (Салахова) Фарика Жамалетдиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1962

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