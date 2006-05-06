Горбацевич Майя Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбацевич Майя Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

06.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: Горбацевич Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1967

Сын: Шарафутдинов Глеб Шамильевич

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Андрей Шамильевич

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Андрей Шамильевич

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович

Смерть
06.05.2006
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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