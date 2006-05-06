Горбацевич Майя Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти06.05.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Отец: Горбацевич Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1967
Сын: Шарафутдинов Глеб Шамильевич
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Андрей Шамильевич
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Андрей Шамильевич
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович
Смерть
06.05.2006