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Шарафутдинов Глеб Шамильевич

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

11.07.1967

Дата смерти

30.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1967

Отец: Шарафутдинов Шамиль Габдуллович

Мать: Горбацевич Майя Поликарповна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
10.03.1990

Жена: Малова Елена Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1992

Сын: Шарафутдинов Александр Глебович

Мать ребёнка: Малова Елена Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1995

Дочь: Фындык Екатерина Глебовна

Мать ребёнка: Малова Елена Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
30.01.1996
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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