Шарафутдинов Глеб Шамильевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1967
Дата смерти30.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1967
Бракосочетание
10.03.1990
Жена: Малова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
09.08.1992
Сын: Шарафутдинов Александр Глебович
Мать ребёнка: Малова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1995
Дочь: Фындык Екатерина Глебовна
Мать ребёнка: Малова Елена Алексеевна
Смерть
30.01.1996