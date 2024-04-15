Куратова (Колотова) Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Колотов Тихон Климентьевич
Бракосочетание
03.07.1909 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1910 ст.
Дочь: Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.
Сын: Куратов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Восприемник
06.12.1912 ст.
Николай Кириллович Колотов
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1915 ст.
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1917 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно