Куратова (Колотова) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куратова (Колотова) Александра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Колотов Тихон Климентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1909 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1910 ст.

Дочь: Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.

Сын: Куратов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Восприемник
06.12.1912 ст.
Николай Кириллович Колотов
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Куратов Петр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1915 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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