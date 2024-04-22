Тарабрин Никифор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1870
Бракосочетание
04.11.1888
Рождение ребёнка
08.03.1896
Сын: Тарабрин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Тарабрин Павел Никифорович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Тарабрин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Тарабрин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Тарабрин Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна
Смерть
Неизвестно