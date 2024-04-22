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Тарабрин Никифор Алексеевич

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1870

Отец: Тарабрин Алексей Гаврилович

Мать: Тарабрина Ульяна Прокофьевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Тарабрин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Тарабрин Павел Никифорович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Тарабрин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Тарабрин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Тарабрин Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Потаповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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