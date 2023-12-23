Калинина Феодосия Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.
Сын: Гастев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
17.09.1898
Сын: Калинин Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гастева Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно