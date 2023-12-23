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Калинина Феодосия Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Сын: Гастев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.

Сын: Калинин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.

Сын: Калинин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1898

Сын: Калинин Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гастева Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Калинин Михаил Яковлев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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