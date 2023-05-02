Черенкова Татьяна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенкова Татьяна Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963

Отец: Мачехин Вениамин Васильевич

Мать: Мачехина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.10.1983

Сын: Черенков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Черенков Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич

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