Черенкова Татьяна Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963
Рождение ребёнка
25.10.1983
Сын: Черенков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Черенков Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черенков Николай Кузьмич