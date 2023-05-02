Черенков Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1956
Рождение ребёнка
25.10.1983
Сын: Черенков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Черенков Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна