Черенков Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенков Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1956

Отец: Черенков Кузьма Дмитрич

Мать: Черенкова Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
25.10.1983

Сын: Черенков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Черенков Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Черенкова Татьяна Вениаминовна

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