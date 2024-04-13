Чепелева-Чепелев Зотей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Чепелева-Чепелев Андрей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Чепелева-Чепелев Осип Зотеевич
Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно