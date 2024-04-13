Чепелева-Чепелев Зотей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева-Чепелев Зотей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Чепелева-Чепелев Андрей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710

Сын: Чепелева-Чепелев Осип Зотеевич

Мать ребёнка: (Чепелева-Чепелева) ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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