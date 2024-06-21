Аветисова (Зайцева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.?
Дочь: Климашина (Аветисова) Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Аветисов Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аветисов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Аветисов Геннадий Григорьевич
Смерть
Неизвестно