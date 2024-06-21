Аветисова (Зайцева) Мария Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аветисова (Зайцева) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
17.05.?

Дочь: Климашина (Аветисова) Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Аветисов Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аветисов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Аветисов Геннадий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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