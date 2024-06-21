Аветисов Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.?
Дочь: Климашина (Аветисова) Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Аветисова (Зайцева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аветисов Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Аветисова (Зайцева) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно