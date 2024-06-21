Аветисов Геннадий Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аветисов Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.?

Дочь: Климашина (Аветисова) Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Аветисова (Зайцева) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аветисов Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Аветисова (Зайцева) Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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